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03.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, социальные протесты, Украина
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На Украину надвигается шторм социальных потрясений. Силовиков готовят к противостоянию

Новости УкраиныПерестановки и новые назначения в силовых органах Украины объясняются тем, что власть опасается протестных...

Перестановки и новые назначения в силовых органах Украины объясняются тем, что власть опасается протестных акций и готовит силовиков к противостоянию им.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Август у нас ещё относительно спокойно пройдёт, вот все основные движения стоит ожидать с сентября месяца, когда уже Верховная рада начнет принимать активное участие в этом процессе. Поэтому всё это связано с тем, что Украину готовят к чрезвычайно сложному периоду осеннему, когда в жилищно-коммунальной сфере будет очень много проблем. Людей будут выталкивать на улицу чтобы проводить протестные акции», – считает эксперт.

«Следовательно, и структура МВД должна быть готова к этим вопросом, и вооруженные силы начнут подталкивать к тому, чтобы обострение усиливалась на Донбассе. А это тоже будет провоцировать какие-то изменения в обществе. И с этим связаны все вот эти перестановки. Иначе трактовать их как-то сложно», – сказал Калиниченко.



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