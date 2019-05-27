27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Сельское хозяйство, Спецслужбы, Турция, Украина, Экономика
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На Украину не пустили 22 тонны помидоров с молью

В Черкасской области в грузе с турецкими помидорами – 22 тонны – обнаружили южноамериканскую томатную моль, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

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Как сообщили в пресс-службе, 23 мая государственными фитосанитарными инспекторами при проведении фитосанитарного контроля объектов регулирования в ПФК “Уманский” Черкасской области в грузе свежих томатов, весом 22 тонн, который поступил из Турции, было обнаружено карантинный организм – американскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr).

“… зараженный груз возвращен стране-экспортеру”, – сообщили в Госпродпотребслужбе.

С целью недопущения подобных случаев в стране-экспортеру – Турции будет отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины, говорится в сообщении.

Ранее в Николаевской и Днепропетровской областях в грузе с турецкими помидорами обнаружили южноамериканскую томатную моль.

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