На Украину не пустили 22 тонны помидоров с молью
В Черкасской области в грузе с турецкими помидорами – 22 тонны – обнаружили южноамериканскую томатную моль, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
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Как сообщили в пресс-службе, 23 мая государственными фитосанитарными инспекторами при проведении фитосанитарного контроля объектов регулирования в ПФК “Уманский” Черкасской области в грузе свежих томатов, весом 22 тонн, который поступил из Турции, было обнаружено карантинный организм – американскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr).
“… зараженный груз возвращен стране-экспортеру”, – сообщили в Госпродпотребслужбе.
С целью недопущения подобных случаев в стране-экспортеру – Турции будет отправлено нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины, говорится в сообщении.
Ранее в Николаевской и Днепропетровской областях в грузе с турецкими помидорами обнаружили южноамериканскую томатную моль.
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