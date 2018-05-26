26.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Туризм, Украина

На Украину не пустили двух российских журналистов


Украинские пограничники в субботу, 26 мая, не пустили в страну двух граждан Российской Федерации, которые оказались представителями средств массовой информации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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Как сообщает ведомство, эти граждане РФ прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси.

“Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Другой россиянин назвал целью визита отдых и просмотр матча Лиги чемпионов УЕФА, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу “Россия”. Мужчину отправили в обратном направлении”, – говорится в сообщении.

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