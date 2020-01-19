19.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Культура, Происшествия, Россия, Украина
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На Украину не пустили Марата Башарова

На Украине был сорван показ спектакля «Идея фикс» с участием российских актеров Ларисы Удовиченко, Марата Башарова и Сергея Колесникова, который должен был состояться в Запорожье.

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Накануне националистическая организация «Демократическая сокира» пообещала провести акцию протеста, ссылаясь на то, что Башаров посещал Крым, воссоединение которого с Россией не признает Украина.

По данным националистов, Башаров должен был прилететь в Запорожье из Варшавы.

Запорожские СМИ позже сообщили, что Баширов, узнав о готовящихся протестах, решил отказаться от поездки на Украину, а его коллеги – сыграть спектакль другим составом.

Однако сегодня Погранслужба Украины сообщила, что не допустила в Запорожье группу из четырех артистов из РФ (один из них посещал Крым, другие – якобы, не смогли пояснить цель нынешнего визита).

В итоге организаторы показа спектакля заявили об отмене представления и принесли извинения зрителям.

Интересно, что об отмене спектакля не было известно до последнего момента – полиция даже установила ограждения на случай беспорядков возле дома культуры, где должен был состояться показ.

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