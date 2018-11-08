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08.11.2018
 
Киев, Политика, Происшествия, Религия, Россия, Скандал, Украина
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Украина официально подтвердила недопуск ректора Московской Духовной Акалемии РПЦ

Госпогранслужба Украины в аэропорту “Жуляны” не впустила в Украину ректора Московской духовной академии РПЦ, архиепископа Верейского Амвросия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Эту информацию сообщил помощник главы ГПСУ, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

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“Да, информация соответствует действительности, такой факт имел место вчера. В отношении данного гражданина РФ, во-первых, пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов относительно не пропуска его в Украину. Во-вторых, этот гражданин не смог подтвердить цель своей поездки”, – сказал Слободян.

Ранее Московская духовная академия на своем сайте сообщила, что Амвросия не пустили на Украину в аэропорту “Жуляны”.

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