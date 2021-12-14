На Украину одобрен допуск 11 тысяч солдат НАТО с техникой

14.12.2021  16:41 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина
Новости Украины

Верховная рада приняла в первом чтении и в целом законопроект, разрешающий допуск иностранных военных в Украину для участия в совместных военных учениях в 2022 году.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», документ был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским. в ноябре.

Верховная рада приняла в первом чтении и в целом законопроект, разрешающий допуск иностранных военных...

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Законопроект №6359 представил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

«Принятие законопроекта позволит подготовить и провести на территории нашей страны десять многонациональных учений, к которым будет привлечено около 21 тысячи военнослужащих ВСУ и 11,5 тысяч представителей стран-членов НАТО, и других иностранных партнёров с соответствующим вооружением и военной техникой», – сказал чиновник.

Замминистра подчеркнул, что благодаря этим учениям ВСУ получат возможность проводить совместные с НАТО военные операции. Также они будут способствовать интеграции Украины в Североатлантический альянс.

«Для проведения многонациональных учений в бюджете Министерства обороны Украины на 2022 год запланированы расходы в объёме около 52 миллионов гривен», – добавил Петренко.

В свою очередь, депутат Нестор Шуфрич заявил, что принятие этого закона является провокацией.

«В случае какого-то серьёзного конфликта ни один из этих военнослужащих не будет воевать с нашими солдатами. И мы в случае реальной угрозы останемся один на один.

Второе – этот закон принимается уже двадцать лет подряд. Его всегда принимают в феврале, марте или даже мае месяце. Зачем подставляете президента, который своей подписью подаёт этот закон в то время, когда у нас чрезвычайное напряжение на границе? Я сейчас могу только представить, что мы услышим с другой стороны.

Почему не дождаться снятия напряжения, и не голосовать этот закон в феврале, марте или апреле? Это безответственно, и мы сами потом провоцируем ситуацию, которую не можем объяснить»,- возмутился депутат.



Однако в ходе голосования документ поддержали 318 парламентариев из 367 присутствующих. Законопроект был принят.

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