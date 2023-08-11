На Украину пошли российские ракеты. Грохочут взрывы

Игорь Шкапа.  
11.08.2023 10:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


По всей Украине объявлена воздушная тревога в связи запуском российских ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили Воздушные Силы ВСУ.

По всей Украине объявлена воздушная тревога в связи запуском российских ракет. Об этом, передает...

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«Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с МиГ-31К в направлении Киевщины! Оставайтесь в укрытии!», – говорится в сообщении.

Через несколько минут последовало уточнение, что пошли повторные пуски в направлении Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

«Жители Киевщины! Ракетная атака! – в свою очередь написали в паблике Киевской военной администрации. – В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!

Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила «двух стен» во время сигнала воздушной тревоги».

На данный момент известно, что взрывы звучат в Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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