На Украину прилетела “боевая баба” из США

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и “обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

Об этом сообщило посольство США в Киеве на свой странице в Twitter.

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“Поздравляем замминистра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России”, – говорится в сообщении.

Напомним, на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ (г. Милан, Италия) Министр Павел Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, где стороны обсудили совместные действия по усилению санкций против России.