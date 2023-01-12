На Украину сбежать не вышло: группа хизбов отправилась в тюрьму за терроризм

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Любовь Смирнова )-

Южный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Это финальное решение по делу о деятельности экстремистов, по которому в совокупности проходит 29 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже пятый приговор активным сторонникам «Хизб ут-Тахрир», задержанным в марте 2019 года, вынесен в отношении так называемой «второй симферопольской группы» – Сервета Газиева и Джемиля Гафарова, а также Алима Каримова, Эрфана Османова и Сейрана Муртазы.

Суд признал их виновными в участии в деятельности террористической организации, направленной на насильственный захват власти (ч. 2 ст. 205.5, ч.1 ст.30 и ст. 278 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Массовые обыски и задержания сторонников «Хизб ут-Тахрир» прошли в начале 2019 года. Некоторые пытались сбежать, часть была задержана на пропускном пункте российско-украинской границы. Но в итоге под следствие попали 25 человек, еще 4 объявлены в розыск.

Впоследствии всем фигурантам дела было предъявлено дополнительное обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России. Для удобства рассмотрения дела обвиняемых разбили на «пятерки». Двадцать участников уже получили приговор.

Группа «Крымская солидарность», которая позиционирует себя правозащитной, продолжает утверждать, что уголовные дела против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир» носят политический характер, поскольку сторонники террористической организации проводят публичные акции «против политических репрессий в Крыму, системную критику российских властей, и за массовую нелояльность среди крымских татар в ответ на события 2014 года».

Прежде риторика так называемых «правозащитников» строилась на мирных ни в чем не повинных приверженцах ислама, которым домой во время обысков подкидывают экстремистскую литературу. Видимо для внешней картинки требует образ мусульманского сопротивления в подполье, членов которого отправляют за решетку.

Члены экстремистской секты продолжают напирать на отсутствие у задержанных «хизбов» оружия и взрывчатки, как неотъемлемых атрибутов подготовки к террористическим актам или госперевороту, и утверждают, что «в большинстве стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств».

Однако «Хизб ут-Тахрир» официально запрещена в Китае, Германии, Турции, Индонезии, и во всех арабских странах, кроме Ливана, Йемена и ОАЭ. Государственные органы США относят «Хизб ут-Тахрир» к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман с целью оказывать идеологическую поддержку терроризма.

В России «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической 14 февраля 2003 года.