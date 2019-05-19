На Украину вернулся человек, обещающий посадить Порошенко

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украину вернулся известный юрист, бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Портнов в своем телеграм-канале.

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“Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, – пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина”, = написал он.

Тем самым экс-чиновник выполнил свое обещание. Напомним он анонсировал свой приезд в Киев в мае нынешнего года.

Возвращение Портнова совпало с назначенной на завтра, 20 мая, инаугурацией Владимира Зеленского в качестве шестого президента Украины. Вместе с тем сам экс-чиновник неоднократно отрицал, что имеет какое-либо отношение к команде Зеленского, с которой его упорно связывают СМИ, близкие к Петру Порошенко.

Ранее Портнов анонсировал судебное преследование Петра Порошенко и его окружения сразу же после утраты нынешним гарантом неприкосновенности.

“Друзья, через несколько дней Порошенко официально утратит неприкосновенность от уголовного преследования. Сразу после инаугурации у правоохранительных и судебных органов больше не будет юридических преград для его ареста и конфискации активов”, – писал он.

Последние годы Портнов жил в Вене, где обзавелся юридическим бизнесом.