На Украину вернулся еще один топ-чиновник и олигарх времен Януковича

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бизнесмен, бывший председатель Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, сегодня вернулся на Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая. Об этом сообщают журналисты программы “Схемы”.

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Издание напоминает, что Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение “несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера”.

В 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику. Баллотировался вторым номером по списку “Сильной Украины” Сергея Тигипко в Верховную Раду. Группа народных депутатов пыталась снять его с регистрации из-за отсутствия в стране в течение двух лет. Суд отказал, однако Хорошковский депутатом не стал, так как “Сильная Украина” не набрала необходимое количество голосов.

Валерий Хорошковский – украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала “Интер”. Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности во время президентства Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина, ныне поддерживающую считающегося в Киеве сторонником более прагматичного курса в отношениях с Россией политика и экс-кандидата в президенты Украины Юрия Бойко. СМИ называли Хорошковского в числе того бизнес-пула, который якобы оказывал поддержку Владимиру Зеленскому во время предвыборной кампании.