На Украину вернулся феодализм

18.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда не в состоянии выполнить даже элементарные обязательства и обещания, данные своему народу.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже который день слышу, что медикам будут доплачивать по три оклада – ноль. Я получаю письма от пенсионеров о том, что они уже даже на почту ходили за доплатой в тысячу гривен, и ничего не получили.

Теперь я слышу, что вводится государственное регулирование цен, и прекрасно понимаю, что ничего этого не будет. Потому что люди, которые не могут сделать элементарного – собраться и принять качественный закон, собираются регулировать жизнь в целой стране. Ничего они не отрегулируют.

Все процессы в государстве давно стали хаотическими. Все процессы в государстве напоминаю жизнь в феодальных вотчинах, где каждый управляет чем он хочет и как он хочет, а люди выживают как они могут», – возмутилась сказал экс-министр.

Также она подчеркнула, что пока члены Кабмина выплачивают себе колоссальные премии, Украине катастрофически не хватает даже таких элементарных вещей, как средства защиты.

«Не будет никакого государственного регулирования – они элементарные маски не могут людям раздать. Они выполнить требование закона об обеспечении границ не могут. Вы думаете, они будут регулировать цены на продукты питания? Кто будет этим заниматься? Когда и каким образом они будут этим заниматься?

Сейчас все пожарные увидели, что такое реформа нашей пожарной системы, которое начало постмайданное правительство Яценюка, потом продолжил активно Аваков. Сейчас пожарные без спецсредств защиты тушат пожары. А представители Кабмина выписывают себе премии по 500-600 тысяч гривен», – резюмировала Лукаш.