На Украину вновь пришло время Руины – Снежана Егорова

Украину снова подводят к периоду в ее истории, который называется Руина.

Об этом в эфире видеоблога Walk&Talk заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, переехавшая в Турцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ее (Украину) в последнее время называю Руиной, потому что был такой период – он так и назывался, – кто учил историю еще нормальную, адекватную, – 300 лет на этой территории был такой период, который назывался просто – «Руина».

То есть, до того момента, пока Богдан Хмельницкий не договорился с русским царем и не произошел акт злуки, то есть, воссоединения русского и украинского народов, тут была просто руина. И у меня складывается такое предчувствие нехорошее, и я совершенно этому не рада, что нас опять хотят привести к этому состоянию», – заключила Егорова.