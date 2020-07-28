28.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина
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На Украину вошли и закрепляются войска НАТО


Под видом «миротворцев ООН», которых на линию разграничения на Донбассе собирается отправить официальный Киев, на Украину войдут войска НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист обратил внимание, что «Украина отправила в Донбасс миротворцев» и поинтересовался: будет ли это способствовать соблюдению режима прекращения огня.

«Наконец-то войска НАТО вошли на территорию Украины. То, о чем они мечтали на протяжении долгого времени и сейчас получили. Я думаю, что они постараются закрепиться и контролировать потом украинскую власть для того, чтобы купить землю, порты, заводы, атомную энергетику – все то, что до конца еще не распродали на Украине. А гарантом будут иностранные войска. Я думаю, что миротворцы, тем не менее, в какой-то степени будут работать на то, чтобы количество обстрелов от Украины уменьшилось», – заявил Царев.

Стоит уточнить, что речь идет о военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Как сообщается в Facebook на странице ООС они уже начали прибывать «на первую линию обороны».


«Такой шаг, прежде всего, позволит не отвлекать личный состав подразделений ОС от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации», – заявила украинская сторона.

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