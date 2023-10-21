На Украину втихаря поставляли оружие с израильских складов, – Табах

Украина негласно получала от США оружие со складов в Израиле. Теперь, когда это оружие оказалось нужным самим израильтянам, склады оказались пустыми.

Об этом в эфире интернет-канала SobiNews заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень благодарен воинам украинским, которые сегодня выпускают ролик за роликом, которые говорят: «Мы с Израилем, мы побратимы, будем воевать со злом вместе и рядом. Израильтяне говорят, что почему Байден вышел и сказал, что оружие дадим, не волнуйтесь, потому что в препозишне те склады, которые находятся у Израиля, американского оружия, они там находятся, чтобы во время войны, когда Израилю нужно, они могут открыть склады и пользоваться этим оружием. То есть, такой ленд-лиз своего рода. Оружие все равно наше, склады наши, но ключи от этих складов у израильтян. Они их сейчас открыли, а там не хватает какого-то очень, они не говорят, какого, оружия. И говорят, что это оружие было передано Украине. То есть, втихаря они что-то передавали, как российское телевидение и говорит», – заявил Табах