На Украину заходят сразу два гиганта западного ВПК – американский Northrop Grumman и немецкий Rheinmetall

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Как пишет освещающее ситуацию в «оборонке» издание Breaking Defense со ссылкой на заявление топ-менеджера Northrop Дэйв Бартелл во время выставки Eurosatory 2024 в Париже, третья по размеру после RTX и Lockheed Martin оборонная компания мира планирует производить на территории Украины боеприпасы среднего калибра.

«Мы работаем на Украине над производством боеприпасов среднего [калибра]. Это наш первый проект, оплачиваемый «украинскими долларами». Мы стремимся расширить его на боеприпасы калибра 155 мм и другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы», — сказал он.

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Бартелл не детализировал план совместного производства, но указала на новую программу Государственного департамента США по развитию оборонных предприятий на Украине, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу Украины и может открыть двери для американо-украинского совместного военного производства.

Следом за американцами идут и немцы. Как пишет британская The Telegraph, немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине новую установку противовоздушной обороны Frankenstein. Она состоит из новейшей немецкой зенитной пушки Skyranger, стоящей на базе танка Leopard 1.

Такая система способна сбивать и беспилотники и ракеты. Rheinmetall поставит на фронт новый танк ПВО Rheinmetall — он сможет сбивать ракеты и дроны. Как уверяют немецкие разработчики, основой для нового танка будет Leopard 1 — на его корпус установят самую современную зенитную систему Skyranger.

Вчера стало известно, что Rheinmetall хочет производить на украинском заводе гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Представитель концерна рассказал Bild am Sonntag, что у них много Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, что позволит обеспечить увеличенный боекомплект, лучшую проходимость по бездорожью и возможность преодолевать тяжелое бездорожье вблизи передовой.

Но этим немецкие планы на Украину не ограничиваются. На днях на западе Украины заработал созданный совместно с Rheinmetall цех по ремонту бронетехники. Сейчас он в основном занят починкой разбитых во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder, однако вскоре там будут ремонтировать Leopard 2 и танки других стран, переданные ВСУ.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что это первый реализованный проект в рамках партнёрства немецкого концерна и «Укроборонпрома». Киев планирует производить там новые образцы бронетехники. Правда, когда именно это произойдёт, министр не уточнил.