07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

255 просмотров

На Украину запретили ввоз 2 тысяч российских книг

Госкомтелерадио не дал разрешения на ввоз двух тысяч экземпляров российского детектива, в котором, по утверждению украинских “экспертов”, “пропагандируются органы власти государства-агрессора”, передается корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующий приказ подписал председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, сообщила пресс-служба комитета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Отказать ООО ”Форс Украины“ в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Кирилла Казанцева ”Антикварщики“ в количестве две тысячи экземпляров (издатель — ООО ”Издательство“Э”, г.Москва)“, – говорится в тексте приказа.

Как отмечается, экспертный совет Госкомтелерадио сделал отрицательное заключение после детального изучения содержания данного литературного произведения. Эксперты заявили, что это издание “пропагандирует органы власти и представителей органов власти государства-агрессора, прославляет деятельность правоохранительных органов государства-агрессора”, а следовательно не отвечает критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины.

Отметим, что с 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 262 “Некоторые вопросы выдачи (отказ в выдаче, аннулирование) разрешения на ввоз издательской продукции, которая происходит или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины”.

Согласно постановлению импортеры, распространители издательской продукции из России и неподконтрольных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз такой продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.