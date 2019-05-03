На Украину запретили ввоз почти полумиллиона экземпляров «антиукраинских изданий»

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В первом квартале 2019 года 420 000 экземпляров изданий, характер которых украинские чиновники определили, как “антиукраинский”, не получили разрешений на ввоз в страну, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Госкомтелерадио Украины.

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“В первом квартале 2019 года Госкомтелерадио предоставлено 1207 отказов в выдаче разрешений: 82 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 420 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио. 1125 отказов вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений”, – говорится в ответе на запрос.

По информации ведомства, в течение прошлого года “477 000 экземпляров изданий антиукраинского характера не получили разрешений на ввоз в Украину”.

Напомним, главой Госкомтелерадио является назначенный Петром Порошенко лидер националистической организации ОУН Богдан Червак.