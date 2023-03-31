На укро-ТВ пиарят «британскую военную мощь»

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Украинские пропагандисты, работающие на государственном телеканале UATV ублажают британскую аудиторию. В англоязычной версии телеканала показали сюжет якобы из Донецкой области, где работают переданные Великобританией артсистемы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в нем пропагандистка Елена Храмова расхваливает стреляющую 105-миллиметровыми снарядами гаубицу L118.

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«На огневых позициях украинской ариллерии в бахмутском направлении не царит тишина, и у украинских защитников нет времени сидеть, сложа руки. Чтобы отбить многочисленные попытки наступления противника, британская гаубица в течение дня производит десятки выстрелов… Каждый день противник несет тяжелые потери на этом направлении. Все это происходит благодаря профессиональной подготовке украинских военных и работе иностранных боевых установок», – заявила Храмова, лежа рядом с гаубицей, которая в этот момент, будто по ее команде делает выстрел.