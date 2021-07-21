На укро-ТВ телезритель из ДНР довёл до истерики киевского «философа»

21.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Дозвонившийся по видеосвязи на украинское ТВ телезритель из ДНР «благословил» майданного «эксперта» продолжать свою истеричную риторику, чтобы Донбасс уже точно никогда не вернулся на Украину.

Словесная перепалка между участниками программы произошла на телеканале «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит с паспортами, до этого Россия делала в 2008 году в оккупированной ею де-факто Абхазии, это гибридная агрессия на паспортном фоне этой гибридной войны», – говорил украинский политолог и философ Валерий Дымов. «Неуважаемый пан Дымов, те месседжи, те штампованные фразы, которые вы произносите, с каждым разом отдаляют всё больше и больше жителей республик, – обратился представившийся Романом дончанин. – «Так званых (так называемых – ред.)? Хорошо, буду добавлять. Та риторика ненависти, которую вы используете в отношении жителей республик, «так званых», не то что отталкивает, а я являюсь жителем одной из республик. И получение «так званых» паспортов России – я уже не знаю, как общаться с Украиной». «Так званой» Россией, – обрадовался Дымов. – Потому что они взяли наше название в 1721 году». «Со свободой слова в Украине, «так званой», и с исполнением Конституции, «так званой», в которой цензура запрещена. Пан Дымов, у меня убедительная просьба, вы почаще общайтесь таким же образом, и тогда точно территории «так званых» республик никогда не вернутся в Украину», – призвал Роман.

Однако телеведущая поспешила завершить разговор, тем не менее, поблагодарив дозвонившегося «за понимание в контексте определённых дефиниций», чем страшно взбесила Дымова.

«Вы сейчас извинились, что были вынуждены называть непризнанные нигде оккупированные Россией территории так называемых республик, и поблагодарили его, что он понял, что вы вынуждены делать такого рода дефиниции?» – обрушился он на ведущую. «Я поблагодарила, что человек относится с пониманием и корректно называет определённые вещи в соответствии с законодаительством», – оправдывалась она.

Однако Дымова уже понесло.

«Чем больше вы будете показывать такого рода вещи, тем более я буду понимать, что я качественно выполняю свою экспертную оценку. Он ничего не сказал по сути, сразу сказал, что не уважает, он сказал, чтобы я побольше говорил, это будет отталкивать именно таких людей, как он, значит я правильно делаю», – истерил украинский эксперт. «Я – философ, я давно оцениваю свою деятельность не по количеству тех, кто меня поддерживает, а по количеству и качеству моих врагов. Человек, который получает российское гражданство, который называет Украину «той страной, в которой», и так далее. Который называет мои слова месседжами, которые разжигают вражду и так далее. Человек, который называет оккупированную Россией территорию… Ради Бога, скатертью дорога», – подытожил взбешённый «философ».

«Об этом он и говорил», – отметила телеведущая.