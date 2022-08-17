На укроТВ началась агитация за тотальное уничтожение Херсона

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Новости Украины

На Украине началась агиткампания за разрушение Херсона. Так, в эфире телеканала одетый в маску анонимный боевик неонацистского полка «Азов», якобы выходец из города, заявил, что местные жители звонят с просьбой уничтожить Херсон, лишь бы его покинули россияне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевик похвастался, что во время бегства из Херсона на полутора десятках блокпостов его никто не остановил.

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«Вообще нам с выездом очень повезло, потому что, забегая вперед, от Херсона до Снегиревки, а это примерно 15 блокпостов как минимум, мы ни разу не опустили стекло в машине. Некоторые знакомые ещё до сих пор находятся там, некоторые выезжают, у многих родители остались там и родственники. Все, что они говорят – что русских там уже больше, чем местного населения, они просто не знают, что им делать. Если когда женщины звонят, обычные женщины, работницы какие-то, обычные мелкие чиновники, работники бюджетных учреждений, мировоззрение которых мы можем себе представить. Когда эти люди звонят и говорят: «Мы молимся о том, чтобы наш город был разрушен, лишь бы их тут не было», – заявил боевик.

Напомним, во время освобождения Мариуполя союзными войсками, по свидетельствам местных жителей, боевики «Азова» хаотично обстреливали жилые кварталы, уничтожая постройки и инфраструктуру города.