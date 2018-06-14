14.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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На укроТВ очередная зрада: Европа не хочет защищать Украину

Европа должна понимать, что будет «большая война» Украины с Россией, которая начнётся после окончания строительства газопровода «Северный поток-2».

О этом в эфире украинского телеканала «Прямий» заявил заместитель министра по вопросам “временно оккупированных территорий” Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет построен «Северный поток-2» – это фактически открытие для Украины ситуации с «большой войной». Я думаю, немцы это прекрасно понимают. Российские аналитики посчитали, когда эта труба окупится для Газпрома – 59 лет. Экономической составляющей, с точки зрения экономики, в этой трубе нет. Это чистая политика», – утверждает чиновник.

По его мнению, «Северный поток-2» – это взятка России немцам для того, чтобы начать войну против Украины.

«Мы вам дадим взятку, только мы вам её дадим не борзыми щенками, а газом. По цене, которая будет ниже нижнего. Вы его будете продавать, будете богатеть, а мы в этот момент начнем войну», – заявил замминистра.

«Когда они начнут войну с нами, то тогда те же самые наши союзники разведут руки и скажут: «Вы знаете, такая глубокая обеспокоенность, такая глубочайшая, что мы просто не знаем, что с этим делать». Потому, что есть принципы. Когда-то они были более или менее, когда в Афганистане защищали. Нас сегодня такими принципами защищают, к сожалению», – констатировал Грымчак.

Примечательно, что ранее, Грымчак выступал противником украинской независимости, которую требовал подавить танками.