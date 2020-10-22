На улице Чапаева открыли памятник его убийце

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Первый памятник белогвардейскому полководцу Тимофею Сладкову был открыт в селе Красном Оренбургской области на улице Чапаева.

В 1919 году отряд Тимофея Сладкова участвовал в Лбищенском рейде. В результате этой операции был полностью уничтожен штаб дивизиона РККА и погиб красный командир Василий Чапаев.

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Внук полковника Иван Сладков, проживающий во Франции, прислал приветственное письмо и поблагодарил организаторов установки бюста. Инициатором появления памятника стало Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО).

Зато внучка комдива Чапаева Татьяна возмутилась.

«Какое тут может быть мнение? У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством. Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться», – заявила Татьяна Чапаева журналистам.