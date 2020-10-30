«На улице Ле Пен сейчас праздник» – политолог

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Террористические атаки исламистов против французов способствуют росту популярности правых сил.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» высказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

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«Я должен напомнить, что всего четыре года назад там же в Ницце водитель большегрузного автоприцепа на главной набережной города – Променад дез Англе – проехался как тараном. Там погибли почти 90 человек. Вообще за последние пять лет общее число погибших в результате терактов во Франции составило несколько сотен. Вспомним нападения 2015 года – как раз сейчас идет суд над причастными к тем терактом (и это накладывает отпечаток на нынешнюю ситуацию тоже)», – считает эксперт.

По его словам, «карикатуры, с одной стороны, а отрезанные головы, с другой, не способствуют взаимопониманию в обществе».

Также издание предположило, что националистические движения, в частности партия Марин Ле Пен, получат на этой волне приток новых сторонников.

«Еще как! На улице Марин Ле Пен сейчас, конечно, праздник. Тем более, что через полтора года во Франции президентские выборы, и она будет вновь кандидатом против Макрона. Сегодня крайне правые чувствуют себя на коне», – резюмировал Рубинский.