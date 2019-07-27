На улицы Киева вышли десятки тысяч сторонников единства с Москвой

27.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Десятки тысяч верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата вышли на крестный ход по центру Киева, посвященный Дню Крещения Руси, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Маршрут проходил от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возглавлял колону митрополит Киевский Онуфрий.

Люди несли цветы и иконы. В отличии от прошлогодней акции, сегодня Крёстный ход прошёл без провокаций.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, шествие собрало более 50 тысяч человек. В то же время в УПЦ МП заявили о более 300 тысяч участников.

Журналисты «Радио свобода», которые вели трансляцию шествия, начали спрашивать у верующих, как они относятся к тому, что завтра аналогичную акцию будут проводить украинские раскольники.

«Вы же только плохое на Церковь говорите, зачем вы людей провоцируете? Почитайте свои публикации последних лет. Я сейчас не подготовлен, но если посидеть в интернете, можно сказать, что вы последние пять лет поддерживаете только раскольничью «церковь», – сказал пенсионер из Киева.

«Плохо отношусь, это ходы отступников от Церкви, поэтому относиться хорошо не могу», – прокомментировал Олег из Винницы.

Перед зданием Верховной Радой верующие поставили стенды с фотографиями общин, у которых раскольники из «ПЦУ» рейдерским способом отобрали храмы.

«Агрессия, которая проявляется со стороны ПЦУ против нас, сама агрессия свидетельствует о том, что они не нашли себя, что они не находятся в истине. Агрессия говорит о том, что там нет благодати и Святого Духа, потому что там, где это есть, мир и спокойствие, а где этого нет, человек мечется. Они думают, что себя успокоят тем, что захватят тот храм, другой, третий, всех сделать подобными себе, и это их успокоит. Поверьте, это никогда не успокоит человека, пока он не познает Истины, пока он не придёт к Богу и не смирится перед Богом, он никогда не сможет успокоиться, даже если весь мир пойдёт за ним», – заявил митрополит Онуфрий в интервью каналу «Интер».

«Наша Церковь никогда не проявляла никакой агрессии, никогда не захватывала никакие храмы. Есть у нас пример, когда в некоторых районах, я не буду говорить, где, приходили власти и давали ключи от греко-католического храма, от филаретовского храма (тогда ещё ПЦУ не было): «Вот, берите, владейте», а епископ сказал: «Мне чужого не надо», – рассказал предстоятель.

Кроме того, он посоветовал политикам, которым не даёт покоя церковный вопрос на Украине, в первую очередь, разобраться в себе.

«Те люди, которые не понимают природы Церкви, пусть не вмешиваются в жизнь Церкви. Это не угроза, я сам боюсь преступить какие-то правила Церкви, потому что я знаю, что это потом обратится для меня личной трагедией. Поэтому я бы советовал таким людям – если не понимаешь, не вмешивайся, не давай советы. Как я говорю политикам, если хотите объединить, объедините сами себя сначала, а мы посмотрим, как это делается, может, и мы объединимся по такому же сценарию», – предложил Онуфрий.

По его мнению, в мире идёт полномасштабная борьба с христианством, где нападки на каноническую УПЦ МП – лишь её фрагмент.

«Мы просто являемся фрагментом большой общей борьбы против Христа… В этой борьбе у нас и появились эти всякие и томосы, и так далее – всё это связано с борьбой за законное пространство в этом мировом порядке. Мы, конечно, хотим иметь в этом новом большом государстве своё место, законное место, юридическое место, но не хотим за это платить чистотой своей веры», – рассказал предстоятель УПЦ МП.