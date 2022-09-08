На утро стало известно об уличных боях в Соледаре и попытках окружить Авдеевку

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Новости Украины

Несмотря на успехи ВСУ на Харьковском направлении, в Донбассе ситуация для украинских формирований складывается не лучшим образом.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из заявления заместителя командующего Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина.

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«Боевые действия идут в самом Соледаре, очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию», – сказал Басурин в эфире Первого канала.

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин предполагает, что наши войска, по всей видимости, продвинулись от расположенного на окраинах завода КНАУФ ближе к центру.

«Противник там упорно обороняется. Больших темпов там пока можно не ждать – дом за домом будут брать», – предупреждает Рожин.

Также Басурин рассказал о ходе боев в районе Авдеевки.

«Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку», – рассказал представитель НМ ДНР.