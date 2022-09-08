На утро стало известно об уличных боях в Соледаре и попытках окружить Авдеевку

08.09.2022  12:35 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Несмотря на успехи ВСУ на Харьковском направлении, в Донбассе ситуация для украинских формирований складывается не лучшим образом.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из заявления заместителя командующего Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина.

Несмотря на успехи ВСУ на Харьковском направлении, в Донбассе ситуация для украинских формирований складывается...

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«Боевые действия идут в самом Соледаре, очень тяжело среди жилых кварталов освобождать эту территорию», – сказал Басурин в эфире Первого канала.

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин предполагает, что наши войска, по всей видимости, продвинулись от расположенного на окраинах завода КНАУФ ближе к центру.

«Противник там упорно обороняется. Больших темпов там пока можно не ждать – дом за домом будут брать», – предупреждает Рожин.

Также Басурин рассказал о ходе боев в районе Авдеевки.

«Сейчас мы расширяем плацдарм в районе Песок, это с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку», – рассказал представитель НМ ДНР.

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