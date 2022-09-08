На ВЭФ подняли вопрос оттока молодого населения с Дальнего Востока

Желание дать детям качественное образование входит в тройку причин миграции взрослого населения Дальнего Востока.

40% выпускников школ уезжают из региона поступать в вузы и больше не возвращаются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пленарном заседании «Развитие человеческого потенциала Дальнего Востока: люди – главный капитал» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина отметила, что пока население Дальнего Востока сокращается и вследствие естественной убыли, и вследствие миграционного оттока.

Но при этом среди всех регионов и федеральных округов Дальний Восток занимает второе место по уровню рождаемости после Северного Кавказа. В регионе применяются дополнительные меры по поддержке рождаемости, как поддержка на первого и второго ребенка за счет федерального материнского капитала, так и ежемесячная поддержка рождения на третьего и последующих детей. Только на Дальнем Востоке действует ипотека под 2% годовых, а предельный возраст заемщиков увеличится до 40 лет. Тем не менее, идет миграционный отток населения.

«Есть три основные причины, – отметила Баталина. – Первая – улучшение благосостояния. Люди ищут заработную плату выше, ищут применение своих компетенций и знаний. Вторая – обеспечение будущего детей, запрос на качественную инфраструктуру образования, особенно высшего. При достаточно высоких результатах ЕГЭ ребята могут поступать на территории всей страны. И третье – это улучшение жилищных условий. По всем этим направлениям проблемы Дальнего Востока решаемые».

Прежде всего, точки инвестиционного роста в регионе не совпадают с потребностями социальной инфраструктуры. Строительство жилья также привязано к развитию инвестиционного потенциала. А для обеспечения будущего детей Министерство по развитию Дальнего Востока и профильная корпорация изучают самые разные проекты, связанные с развитием высшего образования, с возможностью привлекать преподавателей других вузов и получать дополнительный диплом одного из федеральных вузов одновременно. Со льготной стоимостью аренды жилья, созданием комфортной инфраструктуры, доступности образования и системой стимулирования работодателя к дальнейшему закреплению молодых специалистов. Дополнительно по программе трудовой мобильности под запрос работодателя государство готово выплачивать по 1 миллиону рублей на одного приглашенного специалиста, и в прошлом году на Дальний Восток по ней переехали 669 человек.

Один из быстро развивающихся городов региона Якутск за последние 20 лет удвоил население. Сейчас в нем проживают около 400 тысяч человек, что довольно много для зоны вечной мерзлоты. Прирост населения привел к тому, что в этом году с учетом первоклассников 1 сентября за парты села 51 тысяча учеников, а емкость школ составляет 24 тысячи мест. По словам главы городского округа Якутска Евгения Григорьева, строительство новых школ – одна из самых актуальных задач по реализации человеческого капитала. Необходима программа ремонта и модернизации детских дошкольных учреждений, дополнительного образования, детских школ искусств, спортивных школ.

«В городе Якутске нет больших производств, и треть в структуре собственных доходов – это поступления от субъектов среднего и малого предпринимательства. В Якутии сейчас установлен самый низкий усредненный налог в 1,5%, – отметил Григорьев. – Якутское кино, якутское IT – это состоявшиеся факты, это уже индустрия. Она уже окупается. Мне хочется поблагодарить Министерство развития дальнего Востока за реализацию проекта «Квартал труда». Это дизайнеры, программисты, киноиндустрия, которые создают добавленный продукт, не требуют производства в классическом понимании. К сожалению, есть отток. Но те, кто остался, просят сделать города комфортнее. Суровый климат для нас не новость, но люди хотят комфортную городскую среду».