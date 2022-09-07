На ВЭФ рассказали, как придать мощный импульс внутреннему туризму в РФ

Для строительства новых гостиничных и курортных комплексов, помимо льготной процентной ставки, необходимы кредитные каникулы на 3-4 года, пока объект не введен в эксплуатацию и не начал приносить прибыль.

Дефицит номерного фонда в целом по стране ограничивает внутренний туризм, и далеко не везде банки готовы кредитовать строительство отелей – слишком низко маржинальным является этот бизнес на старте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пленарной сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев отметил, что принятое решение нулевой ставки НДС для вновь открывающихся объектов является революционным, но недостаточным для экстенсивного развития туризма в стране.

«Окупаемость проектов в сфере туризма составляет 15-20 лет. И наши партнёры из других стран как-то преодолевают эти трудности, и прежде всего, несколькими способами. Один из них – это преференции и льготы, – отметил он. – Возьмите Турцию, где НДС в туризме 1%, а мы долгие годы говорили, что с НДС 20% не можем конкурировать с Турцией, Италией, Германией, Швейцарией, где НДС 5 – 7%. И только в этом году нас услышали. Это реальная революция, это 20% от тех доходов, которые мы зарабатываем на операционке, мы их раньше давали государству, а сегодня эти деньги остаются у бизнеса и будут вложены в развитие и модернизацию. Мы их вернем через 5-7 лет и далеко не в прежнем объеме, а гораздо большем, за счёт количества услуг, новых гостиниц и так далее. Но любая инвестиция в туристическую отрасль – она долгая, и когда мы приходим в банк, там сложно расстаются с деньгами и не очень нам верят, что этот проект окупит себя в ближайшие годы. Спасибо, сегодня мы уже получаем субсидированную ставку. Мы говорим о каникулах. Потому что без этого не сможем изменить нашу туристическую индустрию, значит изменить нашу страну».

Помимо строительства отелей, нужны крупные объекты индустрии развлечений, такие как «Сочи-парк» или «Остров Мечты». Четыре подобных центра, один из которых будет располагаться в Ялте, правительство рассматривает в рамках нацпроекта «Туризм». Это повлечет создание круглогодичных гостиничных комплексов по современным стандартам взамен переоборудованных гостиниц советской постройки.

«Построить пятизвёздочный отель – мечта любого региона, это престиж, стандарт, это лицо. Тем более, если ещё гостиница какого-либо бренда. Но, чтобы подобный отель построить на 400-600 номеров столичного уровня, нужно вложить от 5 до 10 миллиардов рублей, – уточнил Ткачев. – Я сам проходил это неоднократно и считал неоднократно с банками – даже субсидированная ставка до 5% не бьётся, и модель не выдерживает такие нагрузки. Конечно, нам нужно искать выход. Мы сегодня живём в пятизвёздочном отеле, которые едва на три «звезды» тянет, и в целом все отели в Российской Федерации, это переделанные советские отели. Это пародия на отельные стандарты, которые мы хотим принести нашим жителям, нашим гостям».

На океанском побережье Дальнего Востока нет ни одного курортного или спа-комплекса, тогда как сама перспектива провести отпуск на берегу океана является «завораживающей» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Не говоря уже о самих жителях Дальневосточного федерального округа, которые на отдых отправляются в Китай и Вьетнам, вывозя туда деньги. Механизмы господдержки в виде налоговых каникул, льготных кредитов и пр. будут сигналом для банковского сектора о защите капиталовложений.

«Маржинальность этого бизнеса не самая высокая, – пояснил старший управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин. – Понятно, что в пиковый сезон в раскрученном месте загрузка и доходность, наверное, высокие, но в среднем по отрасли – не очень большие, поэтому с точки зрения государственной поддержки мы выступаем за стабильность и сохранение всех инструментов, чтобы банки могли прогнозировать возвратность. Много говорилось о необходимости не только строительства отелей, но бассейнов, аквапарков, парков – это все включается в цену, это все увеличивает ценник. Среднегодовая нагрузка по отелям составляет 40-50% , это 40-50% номерного фонда только работает? Есть чувствительность к погоде, к другим условиям, у бизнеса очень большие риски, тем более, когда мы говорим не о раскрученных местах, а о территориях, желательных для посещения, но не развитых. То такие проекты вообще носят фактически венчурный характер. Инвестором говорят: рискуйте, крутитесь, но так с банком не работают. Потому что мы здесь попадаем в ловушку: нет инфраструктуры – нет потока, нет потока – нет инфраструктуры».

Долгосрочное кредитование, в том числе транспортной инфраструктуры, возможно только на льготных условиях и с государственными гарантиями. Просчеты касаются всего региона в целом и должны быть отражены в мастер-плане развития территории, охватывающем 12 главных показателей. Одним строительством инфраструктуры решить вопрос привлечения туристического потока нельзя, поскольку есть климатические, сейсмологические и логистические особенности. В том же Владивостоке, где проходит ВЭБ, по календарю пляжный сезон. Но нагрянувший тайфун обрезал и без того короткий период отпусков на побережье.