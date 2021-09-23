На Венецианский фестиваль от РФ повезут антироссийскую чернуху украинского продюсера

23.09.2021 14:47 (Мск), Москва, Вадим Егоров

Новости Украины

На 78-м Венецианском кинофестивале, в рамках программы «Горизонты экстра» планируют показать кинофильм «Мама, я дома» российского кинорежиссера Владимира Битокова.

Лента рассказывает про водителя автобуса с Северного Кавказа, которой вместо сына, погибшего в ЧВК в Сирии, ФСБ подсылает своего агента.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», картина кабардинского режиссера Владимира Битокова будет показана на Венецианском кинофестивале уже в этом месяце. Лента рассказывает про некую водительницу автобуса с Северного Кавказа, сын которой уехал воевать в Сирию в составе ЧВК, после чего пришла информация о том, что он погиб. Женщина отказывается верить в произошедшее, пытается найти следы своего сына, но бездушная государственная машина делает вид, что ничего не знает о молодом человеке. А потом в доме главной героини появляется чужой парень, который утверждает, что он и есть ее сын, показывая все необходимые документ…

В ленте про «свинцовые мерзости кровавого режима» снялись проживающая в Италии актриса Ксения Рапопорт и завсегдатай навальнистских и заукраинских московских мероприятий Юрий Борисов.

Продюсером ленты выступил гражданин Украины, экс-глава «СТС-медиа» Александр Роднянский, в последние годы сосредоточившийся на производстве подобных лент: при его непосредственном участии увидели свет картины о борьбе алкоголика-одиночки с предельно коррумпированной российской властью «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Человек, который всех удивил» Натальи Меркуловой про сельского трансвестита, «Дылда» Кантемира Балагова – про фронтовичек-лесбиянок в постблокадном Ленинграде.

«Ребята, приготовьтесь… Либеральная перхоть решила всё-таки снять художественный фильм о русских наёмниках… Фильм про наёмников называется «Мама, я дома». По сюжету, актриса Ксения Раппопорт, еврейка, живущая в Италии, играет обычную… водительницу сельского автобуса в Кабарде. Её сын поехал воевать в Сирию и погиб. Естественно, власти скрывают, что в Сирии воюют «солдаты удачи», а интернета, судя по всему, у героини нет. «Кровавая гэбня» пытается заткнуть рот ищущей правды, несчастной матери, но Ксения не сдаётся… Однако коварству гэбни нет предела и они присылают ей молодого парня-фсбэшника, который… говорит, что он и есть её погибший сын, а в доказательство показывает документы… «Что за….?? Что за бред??», – спросит читатель и будет абсолютно прав. Собственно, что ещё можно ожидать от Роднянских?», – прокомментировал ситуацию популярный блогер, в прошлом ополченец ЛДНР Владлен Татарский.