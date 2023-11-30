На верную гибель: депутат Германии предложил вернуть на Украину беженцев в возрасте от 16 до 60 лет

Константин Серпилин.  
30.11.2023 19:49
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, геноцид, Германия, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Поскольку обескровленные ВСУ уже не справляются с войной против России, западные государства должны собрать и выслать обратно в «незалежную» всех украинцев, способных держать в руках оружие.

Об этом в эфире немецкого телеканала «ZDF» заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку обескровленные ВСУ уже не справляются с войной против России, западные государства должны собрать...

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«Мы должны учитывать фактор, что сотни тысяч украинских мужчин призывного возраста покинули свою страну. Нужно призвать их помочь, чтобы истекающие кровью люди на фронте получили облегчение, чтобы их поддерживали только что обученные кадры», – цинично рассуждал Кизеветтер.

Он подчеркнул, что Германия готова отправить обратно на Украину сотни тысяч беженцев, и лицемерно заверил, что их отправят не в окопы, а в гражданскую оборону.

«Только в Германии проживает более 200 тысяч человек – годных к военной службе украинцев в возрасте от 16 до 60 лет. Речь идёт о том, чтобы мы помогли им вернуться на родину, и помочь там, например, в пожарной службе, в гражданской защите.

Им не нужно идти на фронт, но они должны помочь украинскому обществу пережить всё это. Мы не можем финансировать всё это из кармана Запада», – подытожил немецкий депутат.

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