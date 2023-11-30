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Поскольку обескровленные ВСУ уже не справляются с войной против России, западные государства должны собрать и выслать обратно в «незалежную» всех украинцев, способных держать в руках оружие.

Об этом в эфире немецкого телеканала «ZDF» заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны учитывать фактор, что сотни тысяч украинских мужчин призывного возраста покинули свою страну. Нужно призвать их помочь, чтобы истекающие кровью люди на фронте получили облегчение, чтобы их поддерживали только что обученные кадры», – цинично рассуждал Кизеветтер.

Он подчеркнул, что Германия готова отправить обратно на Украину сотни тысяч беженцев, и лицемерно заверил, что их отправят не в окопы, а в гражданскую оборону.

«Только в Германии проживает более 200 тысяч человек – годных к военной службе украинцев в возрасте от 16 до 60 лет. Речь идёт о том, чтобы мы помогли им вернуться на родину, и помочь там, например, в пожарной службе, в гражданской защите. Им не нужно идти на фронт, но они должны помочь украинскому обществу пережить всё это. Мы не можем финансировать всё это из кармана Запада», – подытожил немецкий депутат.