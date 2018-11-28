28.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Местная власть, Украина
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На вьездах в Сумы разворачивают блокпосты

В связи с введением военного положения на въездах в Сумы начали обустраивать блокпосты, сообщает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в среду, 28 ноября, во время сессии Сумского горсовета сказал городской председатель Александр Лысенко, передает местное издание “Данкор”.

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“Получили первые директивы от руководства государства. Связи с ними сейчас наши сотрудники совместно с полицией устанавливают шесть блокпостов (четыре из них стационарные и два – передвижные) на въездах в город”, – сказал Лысенко.

По окончании сессии он во время брифинга заявил об отсутствии у властей намерений вводить какие-то ограничения, которые бы затрагивали права жителей города.

“Мы не собираемся вводить комендантский час. Что касается проверки документов у людей патрулями в вечернее время – это возможно”, – отметил чиновник, отметив, что сейчас в Сумах проводятся подготовительные работы по развертыванию отрядов территориальной самообороны.

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