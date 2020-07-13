На видео попала еще одна гадость с Михаилом Ефремовым

13.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Актёр Михаил Ефремов сразу после смертельной автокатастрофы был доставлен в лабораторию для обследования на наличие алкоголя и запрещённых веществ в крови, где показывал оскорбительные жесты медработникам.

Соответствующая видеозапись была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали видеоролик, где Ефремов показывает нецензурный жест работникам лаборатории и сотрудникам, которые его сопровождали.

Адвокат пострадавшей в ДТП стороны Александр Добровинский, комментируя данный инцидент, предположил, что Ефремову, очевидно, не понравилось то, что с ним происходит.

«Я могу только предположить, что там происходит, и почему Михаилу Ефремову это действие не нравится. Я не знаю, кто снимал данную видеозапись, но очевидно, снимал кто-то из присутствующих в лаборатории, где проводился анализ.

Анализ происходил сразу после автокатастрофы, и Ефремову, очевидно, не нравится то, что с ним происходит», – подчеркнул Добровинский.

В свою очередь в студии по видео связи высказался и адвокат Ефремова Эльман Пашаев, который заявил, что его подзащитный ничего не помнит.

«Ефремов абсолютно ничего не помнит. Когда человек пьян, мы все прекрасно знаем, что во время сильного алкогольного опьянения – человек ничего не помнит», – сказал Пашаев.