На Виннитчине побирающимся атошникам советуют «идти танками на Киев»

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители Винницкой области, раздраженные продажей земли и карантинными мерами, призывают участников карательной операции против ЛДНР к походу на украинскую столицу.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» в ходе программы «Вопреки с Надеждой Савченко» заявила дозвонившаяся местная жительница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Была на базаре. Стоят четыре мужчины, фронтовики, как они сказали. Они стоят с коробочкой – просят деньги на реабилитацию. И вы знаете, я услышала такие страшные вещи. Передо мной прошла старенькая женщина и им сказала: «Я получаю пенсию 600, парни. Отдам вам всю пенсию, если вы пойдете своими танками на Киев за то, что они продают нашу землю. За что вы хлопцы там воюете?!» ­ – рассказала ведущей передачи, экс-нардепу Надежде Савченко жительница Винницкой области.

Женщина заявила, что вспомнила, что такие слова часто слышала по телевизору.

«Тогда думала: «Как можно такое говорить?» А теперь я эту женщину понимаю. Хоть от войны, хоть от голода люди сдохнут. Еще у меня вопрос, кому Зеленский со своей командой – президент? Они говорят, что они «слуги народа». Какому народу – американскому? Они вместе с людьми продали нашу землю, нашу страну», ­ – заявила женщина.

Савченко ответила, что «многие так думают», и реабилитация нужна не только воевавшим, но и «всему обществу».

«Я слышала такие слова, которые вы говорите, очень часто. Так со злости часто говорили хлопцы на войне во времена Порошенко, когда об армии забывали, когда армию кормили волонтеры. Были видеообращения хлопцев из АТО с такими же словами: «Петро, мы поворачиваем БТР и идем на Киев! Мы революцию не закончили, мы на фронте, а вы раскрадываете страну». И мы видим, что разграбление продолжается и время новой власти», – рассказала экс-депутат.