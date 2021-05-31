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31.05.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Водоснабжение, Дзен, Крым, Политика, Россия
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Названа дата окончательного прорыва украинской водной блокады

Проблема обеспечения Крыма питьевой водой будет решена к 2024 году. Об этом в рамках...

Проблема обеспечения Крыма питьевой водой будет решена к 2024 году.

Об этом в рамках «круглого стола», посвященного водообеспечению полуострова, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Васильева, полуострову нужно получать более 300 тысяч кубометров воды в сутки. Для того, чтобы достичь этой цели правительство подготовило комплексный план по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя.

«На реализацию 14 мероприятий плана в период до 2024 года запланировано выделить 48 миллиардов рублей. Согласно плану, Республика Крым и город Севастополь должны быть обеспечены дополнительно подачей воды в объеме не менее, чем 310 (тысяч) кубометров в сутки. Таких объемов будет достаточно для обеспечения жителей надежным водоснабжением», – заявил Васильев.

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