На военном аэродроме под Севастополем произошло крушение самолёта
На аэродроме Бельбек под Севастополем произошла внештатная ситуация.
Об этом в своем ТГ-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствие», – написал Развожаев.
Источник «ПолитНавигатора» в силовых структурах подтвердил эту информацию и опроверг версию об атаке украинского беспилотника, которая начала распространяться в соцсетях.
Развожаев чуть позже уточнил:
По ситуации на Бельбеке. Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал, – написал чиновник в телеграм-канале.
Очевидцы выкладывают кадры пожара.
Спасибо!
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