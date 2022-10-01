На военном аэродроме под Севастополем произошло крушение самолёта

01.10.2022  18:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Крым, Россия


На аэродроме Бельбек под Севастополем произошла внештатная ситуация.

Об этом в своем ТГ-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На аэродроме Бельбек под Севастополем произошла внештатная ситуация. Об этом в своем ТГ-канале написал...

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«По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствие», – написал Развожаев.

Источник «ПолитНавигатора» в силовых структурах подтвердил эту информацию и опроверг версию об атаке украинского беспилотника, которая начала распространяться в соцсетях.

Развожаев чуть позже уточнил:

По ситуации на Бельбеке. Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал, – написал чиновник в телеграм-канале.

Очевидцы выкладывают кадры пожара.

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