«На войне как на войне»: Дурову ничем не помочь, кроме пушек и ракет – юрист

Система международного права умерла, и никакой Европейский суд по правам человека Павла Дурова и иже с ним не защитит. Поэтому всем, кто чувствует, что «дело пахнет керосином», лучше вернуться в Россию.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал адвокат, юрист в сфере международного права Александр Молохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошедшее с Павлом Дуровым закономерно, и я совершенно согласен с теми, кто утверждает: «À la guerre comme à la guerre», на войне как на войне. Никаких правовых способов защититься от того, что происходит на Западе, на самом деле не осталось. Поэтому все, кто чувствует, что «дело пахнет керосином», на самом деле должны вернуться в Россию. Жаль, что этого не сделал вовремя Павел Дуров. Но у него своя теория, и сейчас он на практике её во французский тюрьме апробирует. Не думаю, что ему эта практика понравится», – подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что в мире больше не осталось «тихих гаваней», и Объединённые Арабские Эмираты, в том числе, такой гаванью не являются. Опасаясь вторичных санкций, многие банки отказываются от работы с российскими бизнесменами. И правовая система здесь бессильна.

«Будет у нас в сентябре юридический саммит БРИКС здесь в России, где будем обсуждать вопрос, как эту систему возродить уже без стран Запада, если это возможно. Это долгий путь, но никакого Европейского суда по правам человека больше не будет. И жаловаться на тот же арест господина Дурова в ЕСПЧ будет бессмысленно. В ситуации, когда говорят пушки, юристы отдыхают. Сейчас редкий дрон не долетит до середины Москва-реки. Нельзя сейчас действовать по принципу: «здесь воюю, а здесь рыбу заворачиваем». Никакого договорняка с коварным двуличным Западом не будет, как при дедушке Борисе Николаевиче, как бы того ни хотели продажные компрадорские элитки. В Севастополе это уже прекрасно понимают, в Курске, в Белгороде. Враг у ворот, вот и всё. Поэтому на войне, как на войне», – заключил Молохов.