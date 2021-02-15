Погребинский не понимает, почему Россия не хочет экономически задавить Украину

15.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия должна более жестко реагировать на постоянные заявления Киева о том, что он ведет войну с Москвой.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, реакция должна быть вплоть до полной остановки транзита газа через Украину, поставок топлива и электроэнергии в эту страну.

«Та сторона поддерживается полностью. Представляете, насколько неравные силы, учитывая, что Российская Федерация на телеканалах говорит: «Это нехорошо, неправильно». И понятно, что в значительной мере это и есть позиция Кремля и все такое, что нехорошо и неправильно.

Но другой рукой «говорит»: «Ну мы все равно газ будем транзитировать, горючку можем продавать, электроэнергию, будем спасать Украину, которая сейчас находится перед угрозой веерных отключения, будем продавать. То есть реально, люди абсолютно не ощущают [поддержки], те люди, которые, может быть, и вышли бы с протестами…

Мне кажется, что Российская Федерация могла бы как-то иначе к этому относиться, но и она тоже, видимо, действует исходя из того, что от этого пострадает Русский мир на Украине, люди будут без света и так далее.

Но это, действительно, какая-то двусмысленная политика, прежде всего связанная с тем, что раз украинское руководство регулярно говорит о том, что Украина находится в состоянии войны с Россией, то непонятна в этой ситуации реакция России. Я слышу, россияне говорят: «Ну так объявите войну» и так далее. Причем здесь «объявите»? Это дело России как-то на это отреагировать.

Но мне, например, непонятно – если страна говорит, что она воюет с Россией, то почему она должна получить три миллиарда за транзит газа? Просто потому, что Европе нужно продать газ? Ну, может быть, и европейцы подумают над тем, что тут вообще можно и остановить это все дело. В том числе, из-за того, что украинские руководители регулярно говорят, что они воюют. Ну, раз вы воюете, может быть, вы подорвете еще? То же самое касается с горючкой, с дизелем, с электроэнергией, со всем», – заявил Погребинский.