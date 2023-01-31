На войне уничтожен сражавшийся с львовскими «пророссийскими» трамваями боевик ВСУ

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На Украине погиб воевавший в составе ВСУ со времён начала карательной операции Украины против жителей Донбасса бывший депутат Львовского горсовета Олег Свинцицкий, прославившийся своими идиотскими инициативами.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виталий был депутатом предыдущего созыва городского совета, с 2014 года воевал в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Община всегда будет помнить его героизм, преданность и наследие, которое будет примером для будущих поколений. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и Слава защитнику Украины», – трепался Садовый.

Свинцицкий при жизни отметился как депутат, воюющий с львовскими трамваями, которые, по его убеждению, были раскрашены в цвета Русского имперского флага.

«Относительно ливреи на львовском трамвае, меня обеспокоила колористика! Теперь соображаю, проспали ли это патриоты, или действительно ли Львов развивается по сценарию врага?», – отреагировал ещё в 2019 году Свинцицкий на трамвай с чёрными стёклами и жёлтой с белым раскраску.