На войне уничтожен сражавшийся с львовскими «пророссийскими» трамваями боевик ВСУ

Тарас Стрельцов.  
31.01.2023 21:19
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Львов, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине погиб воевавший в составе ВСУ со времён начала карательной операции Украины против жителей Донбасса бывший депутат Львовского горсовета Олег Свинцицкий, прославившийся своими идиотскими инициативами.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине погиб воевавший в составе ВСУ со времён начала карательной операции Украины против...

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«Виталий был депутатом предыдущего созыва городского совета, с 2014 года воевал в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Община всегда будет помнить его героизм, преданность и наследие, которое будет примером для будущих поколений.

Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и Слава защитнику Украины», – трепался Садовый.

Свинцицкий при жизни отметился как депутат, воюющий с львовскими трамваями, которые, по его убеждению, были раскрашены в цвета Русского имперского флага.

«Относительно ливреи на львовском трамвае, меня обеспокоила колористика! Теперь соображаю, проспали ли это патриоты, или действительно ли Львов развивается по сценарию врага?», – отреагировал ещё в 2019 году Свинцицкий на трамвай с чёрными стёклами и жёлтой с белым раскраску.

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