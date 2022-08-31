На войну с «бородачами» в Афгане тратили больше и выдавали быстрее – экс-представитель НАТО о помощи Украине

Новости Украины

Помощь США Украине может быть потрачена только на заказ вооружений у американской военной индустрии, которую придется ждать 3 года.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф ТВ» заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3млрд. долларов для Украины (США в День «независимости» Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил – ред.), которая воюет с огромной армией, которая воюет против сотни тысяч пушек, танков, самолетов, ракет. И 300 млн в день в течении 20-ти лет в Афганистан, где наша армия воюет, плюс эти 300 млн в день там, где война идет против «бородачей», которые не умеют писать и читать и вооружены автоматами Калашникова. Что вы получили? 3 млрд – это десять дней в Афганистане. Вот это в сравнении», – рассказал Табах.

Он отметил тот факт, что эта финансовая помощь от США не предусматривает никаких тяжелых вооружений, а содержит конкретный список, на который может рассчитывать Украина.

«Это деньги, которые вы можете потратить на закупку вооружений в США. Потом, там создан список, что вы можете себе приобрести за эти 3млрд, но практически там нет никакого тяжелого оружия. Они не пишут, сколько и чего. Они пишут, что вы можете приобрести ПВО. А ПВО, какое ПВО? Не все там так детально расписано. Опять же, «Стингеры» – тоже часть ПВО, опять же «Джавелины», ну там какие-то бронетранспортеры. Но – ни танков, ни самолетов, ни «Хаймарсов» в этом списке нет. Самое, что я считаю, обманчивое в этих 3млрд – это то, что на эти деньги вы не можете получить оружие, которое у нас уже есть, которое у нас стоит законсервированное в пустынях. А у нас их там сотни тысяч – и гаубиц, и танков, и бронетранспортеров. А вы на эти деньги можете у нашей военной индустрии «заказать» это оружие. То есть вы его получите от 1 года до 3 лет», – объяснял бывший чиновник НАТО.