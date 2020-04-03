На Волыни по приказу полиция оштрафовала священника УПЦ

03.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В Нововолынске Волынской области полиция выписала два штрафа местному священнику протоиерею Александру Горевичу за нарушение правил карантина во время службы.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый казацкий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В одном из случаев священника обвиняют в том, что прихожане на службе были не в масках, а в другом, что в храме находились более 10 человек. Абсурдность ситуации в том, что сама служба проходила во дворе храма на открытом воздухе, а прихожанам до этого раздали защитные маски.

«Накануне я объявил, что согласно с решением нашего Кабмина запрещается в храме проводить богослужения более 10 людям, так что службу будем проводить на улице с соблюдением полутора-двух метров друг от друга. Перед этим мы благодаря нашим спонсорам получили маски, эти маски были розданы бесплатно. Но наши бабушки же как бабушки – в карманчик, дома пригодится.

И приехала полиция, посмотрели и уехали. Потом снова приезжают, я выхожу к ним, они говорят: «Мы на вас составляем протокол». Я говорю: «Хорошо, за что?». – Ну, за то, что люди без масок. Говорю: «Маски были розданы, вот еще пачка лежит». – Ну, это приказ руководства. Говорю: «Раз приказ, значит, так и пишите», – рассказал журналистам протоиерей.