25.08.2020, Тернополь, Тарас Стрельцов
 
Волынь, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Церковь
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На Волыни завершился массовый Крестный ход канонической УПЦ


В городе Почаеве Тернопольской области завершился шестидневный крестный ход – тысячи верующих УПЦ МП достигли Почаевской Лавры.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под проливным дождем Крестный ход из Каменец-Подольского Хмельницкой области, который начался 19 августа, сегодня достиг конечной точки – Почаевской Лавры.

Колонна из 5 тысяч паломников уже вошла в главные ворота Лавры. Во главе колонны иконы, которые люди пронесли на своих плечах больше 200 км. В Крестном ходу участвуют люди всех возрастов, даже младенцы, которых родители везут в колясках.


В этом году никаких особых препятствий для верующих, которые идут Крестным ходом, не было», – написал он.

Массовость мероприятия крайне удивила местных жителей.

«Честно, впечатляет….

Люди с маленькими детьми, с колясками, в жару…. несут тяжелые иконы, поют молитвенные песни… и конца-краю этому потоку людей не видно!

И не говорите мне о конфессии, патриархаты!

Какая вера у людей, какая невероятная сила воли!

И это всё украинцы – несокрушимый и непокорённый народ, достойный глубокого почтения и уважения», – прокомментировала происходящее местная жительница Ирина Сидорова.

Напомним, Почаевская Лавра – это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине. Ранее украинский Кабмин предпринимал попытку отобрать храм у канонической УПЦ.

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