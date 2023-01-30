На вопросе о геноциде жителей Донбасса засыпалась вся киевская конференция

Киевская пропаганда не знает, как реагировать на вопросы о геноциде жителей Донбасса, кроме контраргумента, что всё это вражеские нарративы РФ, однако в будущем специально будут разработаны «правильные ответы» для таких случаев.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из иностранных журналистов задал вопрос о геноциде на Донбассе, чем ввёл в ступор участников конференции.

«Выдающийся адвокат Украины, который защищает её в масс-медиа, этот человек на сто процентов за Украину, но когда его спросили о геноциде в Донбассе, он не знал, что ответить, у него не было соответствующих фактов. Проводит ли украинский медиа-центр какие-то обучающие сессии для таких лиц, где они говорят какие-то определённые темы? Мне кажется, неплохая идея основать такие тренировочные сессии для того, чтобы продвигать эти месседжи, чтобы люди, которые отстаивают украинское мнение, знали – что отвечать на такие вопросы пропаганды», – предложил западный корреспондент.

Первой запротестовала модератор эфира Ольга Атаманова.

«Мы именно для этого проводим эти встречи, чтобы вы услышали ответы на волнующие вас вопросы относительно дезинформации и пропаганды от специалистов, от наших государственных деятелей, которые непосредственно с этим работают. Однако, учитывая вашу ремарку, мы обязательно ещё будем проводить подобные мероприятия», – пообещала она.

В свою очередь, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова фактически ответила по принципу «если я этого не вижу, значит этого нет».

«Мы запустили сайт «war in Ukraine» – это платформа, с помощью которой мы коммуницируем, доводим до мировой аудитории – то, что вы назвали как геноцид, это же геноцид, который проводит РФ? Однако касательно оккупированных территорий есть особенность, что доступ туда ограничен, он контролируется русскими, и, к сожалению, есть «полезные идиоты», которые говорят, что не нужно слушать мнение Украины, а значит, они говорят ложь», – заверила чиновница.

По её глубокому убеждению, любая повестка, которая идёт вразрез киевской линии, это ложь в пользу РФ.

«Теперь, когда у нас нет доступа на оккупированные территории, включая Крым, наши западные партнёры говорят, что Украина не знает, что происходит в Крыму, именно это используют русские. И через этот сайт мы пытаемся коммуницировать в мир правдивую информацию», – словоблудила Джапарова.

Эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин «дополнил» мнение замминистра, добавив, что таким образом можно обвинять Украину в чём угодно, а значит, говорить не о чем.

«Не сердитесь на меня, но у меня есть информация, что вы приехали на Украину, чтобы встречаться с украинскими женщинами и, например, воровать их деньги. Как вы можете развенчать этот миф? У вас нет контраргументов. Я на вас набрасываюсь с какими-то обвинениями, и вы не знаете, что ответить. И если мы всё время будем находиться в такой среде, у нас никогда ничего не получится, мы никогда не сможем построить коммуникацию с целевой аудиторией других стран, не сможем им рассказать, что происходит, мы всё время будем отбиваться от каких-то бессодержательных обвинений. Я понимаю, что нам нужно собрать больше инструментов и не распылять свои ресурсы, чтобы доказывать, что мы не рептилоиды, не верблюды и так далее», – выкручивался Золотухин.