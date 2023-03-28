«На воре и шапка горит» – Совбез ООН зарубил резолюцию РФ и КНР по «Северным потокам»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

Документ был подготовлен и представлен к рассмотрению Россией, Китаем, Северной Кореей, Белоруссией, Эритреей, Никарагуа, Сирией и Венесуэлой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Перед голосованием слово взял постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы выдвинули такую инициативу, поскольку у нас есть обоснованные и весьма серьёзные опасения в объективности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами. Они, к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами. Более того, эти страны сознательно и последовательно стараются ввести Совет в заблуждение, дескать, Россия была проинформирована об их усилиях», – сказал дипломат.

По его словам, Россия не получила от ведущих расследования государств «ничего, кроме отписок», и доказывающая это корреспонденция была опубликована.

Данная же резолюция предлагает генеральному секретарю ООН внести предложение по формированию международной и независимой комиссии для проведения беспристрастного расследования произошедшего.

После чего в ходе голосования резолюцию поддержали три государства – Россия, Китай и Бразилия. Однако остальные, в том числе США, не рискнули голосовать против, и воздержались. Документ не был принят.

Тем не менее, некоторые воздержавшиеся от голосования государства выразили свою «озабоченность», призвали ускорить проводимые национальные расследования, и поделиться их результатами – как с Москвой, так и с Совбезом ООН.

«Национальные расследования должны быть ускорены, должны быть ограничены по времени. И российские власти должны быть поставлены в известность», – заявила представитель Ганы.

Результат голосования и позиция других государств не понравилась Пекину, который также участвовал в подготовке резолюции.

«Международное и национальные расследования не противоречат друг другу. Международное расследование под эгидой ООН может сыграть координирующую роль, чтобы выводы этих расследований были более авторитетными. Прошло уже более полугода после взрывов, и необходимо как можно скорее проводить следственные действия, иначе – сложнее будет собирать доказательства. Если некоторые страны блокируют разрешение международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что что-то они скрывают», – возмутился китайский дипломат.

Выразил недовольство и представитель Бразилии.

«Мы предложили ряд поправок, целью которых было сблизить различные позиции и попытаться добиться консенсуса. Речь идёт об угрозе международному миру и безопасности. Предварительная информация указывает, что это был акт саботажа. Потенциально в нём мог участвовать государственный субъект», – сказал он.

В свою очередь, Василий Небензя отметил, что таким образом Вашингтон фактически признался в своей вине.

«На глазах у всего мира США и их союзники сделали всё, чтобы избежать запуска объективного международного расследования в связи с подрывом «Северного потока», – сказал он.

Российский дипломат напомнил, как президент США Джо Байден публично угрожал взорвать гозопровод, а после теракта Вашингтон и его союзники начали открыто «глумиться и радоваться» произошедшему, параллельно вбрасывая в СМИ множество абсурдных версий.

«У нас есть такая поговорка: «На воре и шапка горит»… США и их союзники пытаются замести следы», – добавил Небензя, попросив американского представителя прокомментировать слова Байдена.

Однако вместо ответа на конкретный вопрос дипломат из США начал юлить, приплёл Украину, открестился от вины Вашингтона в теракте и попытался перевести стрелки.

«Нет доверия к России, когда речь заходит о критически важной инфраструктуре. Посмотрите, что происходит на Украине», – изворачивался он.

После чего Небензя посоветовал американским дипломатам ознакомиться со статьёй журналиста из США Сеймура Херша, отметил, что ответа касательно заявлений Байдена так и не прозвучало, и заседание было закрыто.