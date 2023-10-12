На воре шапка горит: Буданов открещивается от поставок оружия ХАМАС

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Украинские спецслужбы, не утруждая себя хоть какими-либо доказательствами, продолжают утверждать, что Россия передала палестинцам трофейное западное оружие, которое использовали ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует свежее интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, которого попросили ответить на вопрос, есть ли русский след в нынешних событиях на Ближнем Востоке.

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«Да. Прежде всего, нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось русскими группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение. Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но достоверно нам это пока неизвестно. Все могли видеть видео в соцсетях – абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники. Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать. Поскольку там нас не было, значит, это были русские», – сказал Буданов.

Он говорит, что есть еще «два интересных факта».

«Первое: немного больше, чем за неделю до начала этих действий, на территории Ливана начала официально говорить российская станция «Спутник» на арабском языке. Это речь в совершенно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами. Второе: 24 сентября российский космический аппарат, способный вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля. Напомним, что в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали русские предоставлять всем заинтересованным сторонам. Отмечаю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны», – говорит Буданов.

У него поинтересовались, как ближневосточный конфликт отразится на военной помощи Украине.

«Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы», – признал глава украинской военной разведки.

При этом он заявил, что у него нет простого ответа на вопрос, стоит ли мир на пороге мировой войны.

«Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые на первый взгляд кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне», – резюмировал Буданов.