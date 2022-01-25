На восьмом году обстрелов Донбасса в Госдуме требуют запретить поставку топлива Украине
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что правительство России должно запретить поставку на Украину ГСМ и других товаров, которые Киев сможет использовать на войне с Донбассом.
Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Будем готовить постановление Госдумы обратиться к правительству о прекращении любых поставок горюче-смазочных материалов на Украину. Они танки свои заправляют нашим мазутом и будут стрелять по нашим людям.
И в целом есть много тех товарных позиций, где мы можем прекратить с ними торговать без ущерба себе. А для них это будет значительный ущерб», – сказал Жириновский.
Политик прогнозирует, что «день похорон Украины и Европы будем отмечать до конца 21-го века».
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