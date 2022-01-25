На восьмом году обстрелов Донбасса в Госдуме требуют запретить поставку топлива Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что правительство России должно запретить поставку на Украину ГСМ и других товаров, которые Киев сможет использовать на войне с Донбассом.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Будем готовить постановление Госдумы обратиться к правительству о прекращении любых поставок горюче-смазочных материалов на Украину. Они танки свои заправляют нашим мазутом и будут стрелять по нашим людям. И в целом есть много тех товарных позиций, где мы можем прекратить с ними торговать без ущерба себе. А для них это будет значительный ущерб», – сказал Жириновский.

Политик прогнозирует, что «день похорон Украины и Европы будем отмечать до конца 21-го века».