На восьмом году обстрелов Донбасса в Госдуме требуют запретить поставку топлива Украине

25.01.2022  15:43 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что правительство России должно запретить поставку на Украину ГСМ и других товаров, которые Киев сможет использовать на войне с Донбассом.

Об этом он заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что правительство России должно запретить поставку на Украину ГСМ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Будем готовить постановление Госдумы обратиться к правительству о прекращении любых поставок горюче-смазочных материалов на Украину. Они танки свои заправляют нашим мазутом и будут стрелять по нашим людям.

И в целом есть много тех товарных позиций, где мы можем прекратить с ними торговать без ущерба себе. А для них это будет значительный ущерб», – сказал Жириновский.

Политик прогнозирует, что «день похорон Украины и Европы будем отмечать до конца 21-го века».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть