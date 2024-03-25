На восстановление ДнепроГЭС уйдут годы – Укргидроэнерго

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 15:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


На восстановление ДнепроГЭС, по которой несколько дней был нанесен ракетный удар, очень длительное время.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное Новости» заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На восстановление ДнепроГЭС, по которой несколько дней был нанесен ракетный удар, очень длительное время....

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По словам Сироты, ремонтники не могут приступить к разбору завалов, потому что верхняя часть машинного зала находится на 30-метровой высоте.

«Мы уже понимаем, что ДнепроГЭС, одна станция выведена на длительное время, еще мы не можем детально рассказать и понять, сколько времени нам нужно, но мы уже понимаем, что чтобы станцию восстановить как до ракетного удара, нужны годы, это не месяцы.

Потому что больше шести ракет прилетели только в ДнепроГЭС-2, поврежден был постовой переход, подкрановые балки, где находятся затворы», – скзал глава Укргидроэнерго.

«Вред нанесен большой, мы еще не можем разобрать все завалы, потому что перекрытия и все стены с большими балками на высоте 30-ти метров наклонились на машзал, и мы не можем все разобрать.

Потому нужно сначала демонтировать верхнюю часть машзала, чтобы можно было разбирать нижние части и добраться. Сегодня это опасно для людей», – заявил Сирота.

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