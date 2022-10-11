На восстановление подстанций уйдут месяцы – мэр Львова погрустнел

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Новости Украины

Массированные удары по объектам критической инфраструктуры Галичины вывели из строя четыре подстанции в границах Львовской области, новых трансформаторов для которых – в наличии нет.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшняя атака привела к очень серьезным последствиям. Фактически четыре подстанции в границах Львовской области выведены из строя, и чтобы привести их в порядок, нужны не дни, а месяцы. Это очень сложное оборудование, это трансформаторы, которых нет в наличии. Сложно сегодня предсказывать завтрашний день», – рассказал Садовой.

В свою очередь, начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что данные четыре подстанции играли огромную роль не только в поставках электроэнергии на Львовщину, но и для экспорта электричества за границу.

«Подстанций как таковых не осталось. Это все, прямые соединения и ремонт, происходит в очень напряженном режиме. Поэтому просьба и обращение ко всем: по возможности экономьте электроэнергию. На данный момент, вследствие повторного удара, электрические связи, которые были сделаны, разорваны. 30% Львова без света», – призвал Козицкий.

Он выразил надежду, что снабжение вновь удастся восстановить без работы подстанций, «пользуясь обходными путями».

«Ничто так ярко не свидетельствует об изменении характера войны, как подчеркнутая установка на выравнивание качества жизни в Донецке и Львове», – комментирует в своём тг-канале публицист Егор Холмогоров.

В свою очередь, глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан отметил, что веерные отключения – плановый результат, поскольку задачи путём блэкаута вогнать Западную Украину в «каменный век» – у РФ не было.

«Судя по сегодняшним ударам по украинским ТЭЦ и ТЭС, предпринята попытка «добить» то, что не добили вчера и уничтожить то, что удалось оперативно восстановить – украинские чиновники к вечеру принялись хвастаться высокими темпами ремонтов. Если удары повторятся и ближайшие дни, то можно буде говорить об определённой системности. Били преимущественно – по объектам на Западной Украине, что вполне логично: оттуда после 11 сентября шли активные перетоки в северные и восточные области. Судя по тому, что подстанции напряжением 750 кВ остались целыми, а били по подстанциям 110 кВ, перед военными ставилась задача не вогнать украинскую энергосистему в каменный век через блэкаут, а заставить диспетчеров ежедневно гасить области в рамках веерных отключений», – написал в своём тг-канале эксперт.

Он добавил, что в данном случае блэкаут рассматривается в качестве неконвенционального оружия с колоссальной разрушительной мощностью.

«Последствия веерных отключений вполне предсказуемы: остановка экспорта э/э в ЕС,

проблемы для промышленности,

дискомфорт для жителей

падение доходов бюджетов разных уровней. А чем меньше собственные доходы Украины, тем выше потребность во внешнем финансировании и сильнее вырастет недовольство европейцев, уставших от Украины. В сентябре Украина и так получила в 2 раза меньше денег от своих покровителей, чем в августе», – объяснил Лизан.

«Побочным эффектом стали обстрелы ТЭЦ, которые, помимо тепловой энергии, производят и э/э. Особо досталось Львову, ставшего центром эмиграции для жителей других регионов. Если Львовская ТЭЦ-1 подверглась сильным разрушениям, то в ЕС потянутся настоящие львовские беженцы, а не любители европейских социальных пособий. А у ЕС сейчас и без беженцев проблем хватает», – добавил эксперт.