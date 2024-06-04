На восстановление украинской энергетики уйдет больше двух лет

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 08:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Россия нанесла очень серьезный урон украинской энергетике, восстановление займет как минимум два-два с половиной года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия нанесла очень серьезный урон украинской энергетике, восстановление займет как минимум два-два с половиной...

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«Достаточно много атак было и вчера, и позавчера и, к сожалению, есть дополнительные повреждения в энергосистеме, которые тактически очень осложнили ситуацию. Там определенные критические вещи будут ликвидированы достаточно быстро, то есть на протяжении двух-трех дней, не больше, мы из режима аварийных отключений должны выйти.

Но в целом ситуация с генерацией от этого не улучшится, и генерация, к сожалению, значительно пострадала и восстановить ее быстро невозможно. Тут имеем то, что имеем, и будем иметь эту ситуацию еще два-два с половиной года», – заявил Харченко.

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