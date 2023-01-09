На востоке Крыма разоблачили ячейку заукраинских «ждунов»

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Участницы пейнтбольного турнира в Крыму демонстративно заявили, что ждут захвата полуострова украинской армией.

Крымский блогер Александр Талипов опубликовал ролик, на котором одна из девушек пишет маркером лозунги украинских нацистов, а другая при этом улыбается, демонстрируя поддержку.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Талипов опубликовал фамилии и имена девушек:

«Два животных из Судака, мною установлены. Обе ждут ЗСУ в Крыму, на видео Пейнтбольный клуб «Барракуда», Феодосия, две кошёлки пишут «Сала Украине-Героям Сала», шепчут ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ и потом пишут ещё ЗСУ. С маркером Красновская Анна Витальевна, 26.07.1988, жительница Судака, Индивидуальный предприниматель. Вторая Морозова Наталья Сергеевна 31.07.1986, родом из Судака», – отмечает блогер.

Также Талипов опубликовал видео, на котором директор пейнтбольного клуба обвиняет российских военных в мародерстве:

«Неоднозначное видео от директора пейнтбольного клуба «Барракуда» Феодосия, где недавно две девушки из Судака писали провокационные украинские лозунги. Рамзан Ахматович Кадыров, данный человек на видео утверждает, что чеченцы мародерствавали в Мариуполе. С его слов они вначале разбомбили город, а потом его ограбили. Такие же записи в его телеграм-канале есть и в отношении военных. То есть? Получается? человек говорит о том, что наши войска мародёры? Хотелось бы услышать реакции Рамзана Ахматовича и правоохранительных органов».

Силовикам не потребовалось много времени, чтобы встретиться и пообщаться с одной из поклонниц Украины. Она записала уже традиционное в таких случаях покаянное видео.

«Все участники события установлены, составлены три протокола. На Красновскую по ст. 20.3.3 (дискредититация армии) и по ст. 20.3ч.1 (публичная демонстрация запрещенной символики). Будут проверки источников доходов, в частности бизнеса и законности его ведения. Морозова привлечена по ст. 20.3.3, также проведена служебная проверка по месту работы в школе, будет уволена. Установлен оператор, снимавший видео, также будут для него последствия. По решению суда сообщу дополнительно. Благодарим за службу, товарищ майор! И да, извинения себе оставьте! И так будет с каждым!» – комментирует Талипов.

Как удалось установить, одна из фигуранток скандала – Морозова – в 2019 году вернулась в родной Крым из Киева. Причем, ей удалось недавно за государственные российские деньги создать кластер «Артишок» и участвовать с ним на празднике на День Воссоединения Крыма в марте прошло года. А ещё, по данным Талипова, Морозова выиграла 300000 рублей на форуме Таврида.