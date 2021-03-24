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24.03.2021, Москва Максим Никифоров
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сирия, терроризм
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На Востоке Сирии участились столкновения игиловцев с правительственными войсками


Террористы ИГ (запрещено в РФ) устроили несколько нападений на правительственные силы Сирии на востоке страны с начала недели.

Так, вечером 24 марта Сирийская Арабская Армия (САА) приняла участие в бое с террористами в южной части провинции Дейр эз-Зор. Известно, что инцидент произошел в районе населенного пункта Кабаджиб. О погибших и пострадавших не сообщается.

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Этим же вечером игиловцы атаковали опорный пункт правительственных сил в населенном пункте Эш-Шола. Курдское издание Rojava Network сообщило, что террористы взяли в плен десятки военнослужащих САА в ходе нападения.

Днем во вторник появились сообщения о том, что командование сирийской армии перебросило на восток страны из Алеппо несколько подразделений 4-й дивизии САА для борьбы с исламистами.

Примечательно, что ИГ значительно активизировало свою деятельность на востоке Сирии в конце прошлого года. Местные журналисты писали, что увеличение активности террористов может быть связано с неподтвержденной информацией об уходе российских бойцов «ЧВК Вагнера» с востока Сирии. Сирийские ресурсы пишут, что судьба восточной части арабской республики зависит от того, сможет ли правительство договориться с «вагнеровцами» о возвращении в регион для борьбы с ИГ.

Несмотря на постоянные рейды САА в пустынной местности, сирийская армия продолжает нести потери в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор в результате действий боевиков. С начала года сообщалось о десятках плененных, убитых и раненных военнослужащих правительственных сил.

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